



Адвокат Антон Гашинский рассказал "Дождю", что у Шклярова с 8 сентября держится высокая температура, появились озноб и кашель. Только после того, как его состояние стало критическим, политтехнологу дали ибупрофен. По словам адвоката, Шклярову отказываются делать какие-либо обследования, хотя в больнице при СИЗО есть все необходимое оборудование.





Шкляров предполагает, что он мог заразиться коронавирусом от сокамерника. "У него в это время началась карусель в камере - менялись сокамерники каждый день. В том числе были наркоманы, убийцы, насильники. Специально подселили троих курящих, хотя знают, что Виталий не курит", - рассказал Гашинский.









Кроме того, у Шклярова сломан палец на ноге, но об обстоятельствах перелома он не говорит. В разговоре с "Эхом Москвы" Гашинский сообщил, что палец "весь черный". "Даже после того, как сделали рентген, никакого лечения не последовало: ни гипса, ничего, ни лангеты, и никакие лекарства ему не дают", - сообщил он. По словам Гашинского, в последнюю встречу его подзащитный был сильно испуган, а на вопросы о переломе пальца "сразу терялся и говорил, что потом расскажет".





Ранее адвокат рассказывал, что Шкляров находится в СИЗО в пыточных условиях - над ним издеваются, оказывают психологическое давление, в том числе запрещают получать и передавать письма.





Виталия Шклярова задержали 29 июля в Гомеле. В тот же день белорусские госСМИ показали "расследование" о том, что политтехнолог якобы был консультантом проекта оппозиционного блогера Сергея Тихановского, супруга Светланы Тихановской, "Страна для жизни" и фактически мобилизовал вокруг него протестный электорат.





Сам Шкляров неоднократно заявлял, что не имеет никакого отношения к Тихановским. Светлана Тихановская также отрицает, что политтехнолог работал на ее мужа. Статья, которую вменяют Шклярову, предполагает штраф либо лишение свободы на срок до трех лет. Белорусский правозащитный центр "Весна" признал Шклярова политзаключенным.





В поддержку политтехнолога выступали Европейская федерация журналистов (Шкляров - постоянный автор "Новой газеты"), депутаты немецкого парламента, госсекретарь США Майк Помпео. Шкляров родом из Гомеля, в разное время он работал со штабами канцлера Германии Ангелы Меркель, 44-го президента США Барака Обамы, телеведущей Ксении Собчак, российского оппозиционного политика Дмитрия Гудкова. По некоторым данным, у него есть американское гражданство.



