Фото: SPRING96.ORG

Пятрас Ауштрявичюс стал «крестным» Виктора Бабарико.





В рамках кампании солидарности #WeStandBYyou, организованной швейцарско-немецкой правозащитной организацией “Libereco - партнерство за права человека”, еще три депутата из Европы стали “крестными” политзаключенных в Беларуси, пишет spring96.org.





Пятрас Ауштрявичюс (Европейский парламент, Литва), Тынеке Стрик (Европейский парламент, Нидерланды) и Фабиан Малина (Национальный совет, Швейцария) требуют немедленного и безусловного освобождения Виктора Бабарико, Александра Арановича и Александра Францкевича.





Депутат Европарламента и постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс стал “крестным” Виктора Бабарико. Он заявляет:





"Виктор Бабарико является политической жертвой диктатуры Лукашенко. Ему не разрешили реализовать свои политические права и принять участие в президентских выборах. Вместо этого он был незаконно заключен. Я призываю немедленно и безоговорочно освободить Виктора Бабарико".





Фото: SPRING96.ORG





Депутат Европейского парламента от Нидерландов Тынеке Стрик сделала следующее заявление по поводу принятия ей статуса "крестной" политзаключенного Александра Арановича:





"Ни один человек не должен быть заключен по политическим мотивам. Поэтому я стала "крестной" Александра Арановича, призывая белорусские власти к его немедленному и безусловному освобождению, а также освобождению всех политзаключенных. Я призываю Лукашенко уважать право на самоопределение белорусского народа и как можно скорее организовать новые, свободные и честные выборы".





Фото: SPRING96.ORG

Член Национального совета Швейцарии Фабиан Малина поддержал Александра Францкевича.

Он заявил:





"Имя Александр Францкевич означает сопротивление. Он выступает за сопротивление диктатуре в Беларуси и борьбу за свободу, демократию, солидарность и справедливость. Александра уже несколько раз арестовывали за выход на улицу против белорусского диктатора Лукашенко и за борьбу за основные права. Совсем недавно Александр был арестован во время мирных демонстраций против фальсификации выборов Лукашенко. По этой причине, как член Национального совета Швейцарии, я беру на себя обязанность “крестного” по отношению к заключенному Александру Францкевичу и требую его немедленного освобождения. Лукашенко ежедневно нарушает демократические ценности и основные права человека. Этому нужно противостоять, ведь права человека - не предмет торга!"





Напомним, 9 июля, ровно за месяц до президентских выборов в Беларуси, немецко-швейцарская правозащитная организация “Libereco — партнерство за права человека” начала кампанию солидарности с белорусскими политзаключенными.





Кампания под названием #WeStandBYyou призывает к солидарности со всеми людьми в Беларуси, которые стремятся к свободным и честным выборам, демократизации страны, верховенству закона и уважению прав человека. Все, кто хочет поддержать жертв политического преследования в Беларуси, могут сделать это в социальных сетях с помощью хэштега #WeStandBYyou.





В рамках кампании #WeStandBYyou депутаты европейских парламентов заявляют о готовности стать "крестными родителями" политзаключенных в Беларуси и добиваться их освобождения.



