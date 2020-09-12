Тупик Маслоу. Как Лукашенко сам загнал себя в угол





Можно долго размышлять на тему того, как Беларусь прожила бы последние 26 лет без Александра Лукашенко, однако мощный всплеск самосознания белорусов в 2020 году произошел именно благодаря первому президенту независимой Беларуси, считает колумнист Office Life Виктор Кравчук. И вот почему.





Пирамида потребностей по Маслоу





Лукашенко начал руководить страной в 1994 году — тогда в экономике Беларуси царила разруха, многим действительно порой нечего было есть. Автор помнит эпоху купонов, очереди за продуктами, как нужно было обойти несколько магазинов в районе, чтобы купить в одном — «молочку», в другом — курицу, в третьем — суповой набор и т.д.; дачи и родителей, дедушек-бабушек в деревне, которые с подсобного хозяйства кормили городских жителей. Тогда люди в Беларуси находились на нижней ступени пирамиды Маслоу, заботились о выживании и думали об удовлетворении базовых потребностей.





Потребность в безопасности властям во главе с Лукашенко удалось удовлетворить достаточно быстро. Можно спорить о методах, которые использовали силовики на рубеже 1990-2000-х, но с откровенным криминалом справиться получилось.





Постепенно и экономику удалось правдами и неправдами реанимировать. Я не могу утверждать, что при другом руководителе не было бы лучше, однако было как было: именно с Лукашенко жила Беларусь, именно Лукашенко договаривался с Россией о дешевых деньгах, нефти и газе, которые делали возможным экономический рост, именно Лукашенко проворачивал «растворительные» и прочие схемы, от которых поступали дополнительные доходы в бюджет (то, что шло мимо государственной казны, я сейчас в расчет не беру), при нем сохранились неэффективные госпредприятия, а их работники благодаря правительственным кредитам, которые не надо было отдавать, получали зарплату и более-менее сносно жили. Да, поступательного роста доходов людей в Беларуси не было, все происходило рывками — через вечные цели «попиццот», девальвации и откаты долларовых зарплат, — однако уровень жизни в Беларуси до поры до времени полз вверх.





Источник: телеграм-канал «ЭКАНОМІКА»





А вместе с уровнем жизни ползло вверх и самосознание белорусов. С удовлетворением базовых потребностей у людей начали появляться другие потребности из пирамиды Маслоу, более высокого порядка: в уважении, в соблюдении прав и свобод, в высказывании собственного мнения. Кроме того, экономику с большего удалось вывести из серой зоны, люди стали платить налоги и захотели участвовать в распределении этих денег, знать, на что они тратятся, участвовать в руководстве страной в конце концов. Белорусы перестали ощущать себя «крепостными», которые не ведают, что творят, и не знают, как им жить без барина, и которых надо везде тыкать носом, как слепых котят.





А вот удовлетворить эти менее приземленные потребности белорусская власть оказалась неспособной. Я не сторонник Сергея Тихановского, но отдаю должное тому, как ему через свой YouTube-канал удалось показать людям, насколько их не уважает и не слушает власть, которую (в теории) они сами же выбирали, чтобы она им служила. Далее последовал коронавирус, опасность которого отрицалась в Беларуси на высшем уровне, вопреки очевидным событиям в мире. Люди столкнулись с этим вот отношением к себе свысока, как к «народцу», но временно отбросили этот момент в сторону и сорганизовались для взаимопомощи сами. Однако это отношение, как к тупому стаду, запомнили.





Лукашенко действительно многое сделал для Беларуси и мог уйти вовремя и красиво. Если цель первого президента Беларуси действительно, как он декларирует, нести благо для страны и народа, то он уже, видимо, сделал все, что было в его силах. Получается, в общем-то, неплохой итог 26 лет президентства: белорусский народ пробудился, почувствовал себя единым обществом и готов сам брать ответственность за свои действия и решать самостоятельно свои проблемы. Может быть, теперь нужно ему просто в этом не мешать?







