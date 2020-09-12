На встрече с Андреем Бугровым активисты узнали, сколько нужно депутату времени, чтобы понять, что фальсификаций выборов не было, и каков ответ они получат относительно отзыва депутатов.





Одна из участниц беседы рассказала «Cалідарнасці» подробности.





— На встречу мы ходили втроем – нас ограничили по количеству представителей, — рассказывает собеседница. — Мы пытались выяснить, на чем основываются отказы президиума Совета депутатов на заявления по отзыву депутатов. После нескольких минут разговора, Бугров заявил, что запрещает нам вести какую-либо аудиозапись беседы. На наш вопрос, чего он боится, он подскочил и убежал, сказав, что не намерен больше общаться.





В результате имеются лишь первые минуты беседы депутата и инициативной группы (до того момента, как он запретил запись). Диалог получился довольно любопытный.





Член ИГ:Некоторые инициируют процедуру отзыва. Многие уже получили отказы, и мне как юристу интересно понять, почему Совет решил, что имеет полномочия давать оценку, насколько мотивировано или не мотивировано заявление? Где прописаны такие полномочия?





Бугров:Это решение президиума, там все конкретно написано.





Член ИГ:Но там написано, что в заявлении нет мотивированных доводов, служащих основанием для отзыва. И у меня вопрос: откуда Совет решил, на каком основании…





Бугров:Совет решил. Совет почитал закон и принял такое решение.





Член ИГ:Какой закон Совет почитал?





Бугров:Мы с вами не на экзамене. Там все конкретно прописано. (раздраженно) Какой у вас вопрос? У меня сегодня день приемов, много людей.





Член ИГ:Нормативно-правовой акт, который предусматривает полномочия Совета депутатов анализировать мотивированность отзыва.









Бугров:Этот вопрос не относится к теме сегодняшнего рассмотрения и встречи.





Член ИГ:А какая у нас тема?





Бугров:У вас какая-то проблема, вы пришли со своей проблемой.





Член ИГ:Наша проблема: мы считаем, что президиум Совета депутатов возлагает на себя полномочия, которые ему не свойственны.





Бугров:Хорошо, можете обратиться в суд.





Член ИГ:То есть, вы не будете отвечать на этот вопрос?





Бугров:Нет, на этот вопрос я отвечать не буду.





Член ИГ:А почему?





Бугров:Потому что в ответе, который мы направили по Давыдько есть конкретный ответ. Депутаты президиума расписали и ответили. Мы приняли такое решение, это наше право.





Член ИГ:Подождите, так мы вам говорим, что у вас такого права нет.





Бугров:А я вам говорю, что у меня есть такое право. Вы юрист – почитайте законы.





Член ИГ:Так вот я как раз почитала все нормативные акты…





Бугров:Так, коллеги, давайте с вами договоримся, что все фото, видео, аудизаписи запрещены.





На вопрос, чего опасается депутат, он прервал диалог.





— Мы обсудили между собой эту ситуацию и решили, что нам важно поговорить с депутатом, поэтому не будем больше вести аудиозапись, просто пообщаемся и доведем свою позицию, — рассказывает собеседница «Салдарнасц». — Однако и то, что попало на запись, удивительно. Дело в том, что мы даже еще не подавали заявления по отзыву Давыдько, а нам уже сообщают, что отказ по нему был законный. Это значит, что решение по всем депутатам будет, скорее всего, одинаковым.





Остальная часть разговора оказалась не менее любопытной. Члены инициативной группы представили факты нарушений, а также факты применения насилия в отношении мирных граждан со стороны сотрудников органов.





— Сам Бугров заявил, что лично посещал несколько участков и никаких нарушений не заметил. На что мы отметили, что выборы длятся не один день и, наверное, 5-7 минут посещения участка недостаточно, чтобы иметь полную картину о честности их проведения. Так же он рассказал, что ему лично неизвестны факты превышения полномочий сотрудниками органов.





Между тем, по словам депутата, в ближайшее время должно будет состояться собрание депутатов, на которое приглашены и представители ГУВД.





— Он пообещал, что, возможно, мы также сможем попасть на эту встречу, если разрешит мэр. Будем надеяться, — отмечает собеседница.





Еще один момент удивил участников встречи с депутатом.





— Мы спросили его по делу депутата Сергея Козлова, которого в феврале осудили на два года за превышение полномочий. Оказалось, что об этом Совет депутатов узнал только 8 сентября. Представляете, депутат столько времени в тюрьме, а Совет ничего не знает!





В целом беседа получилась мало продуктивной.





— Бугров озвучил позицию, которую сейчас озвучивает большинство депутатов: выборы прошли справедливо и честно, нарушений не было, а полномочия депутатов ограничены. Мол, все, что он может сделать, это направить дополнительный депутатский запрос по изложенным нами фактам. Хотя и так понятно, что ответ на него будет такой же, какой получили и мы.



