Парламент Перу проголосовал за импичмент президента

По информации агентства, за предложение проголосовали 65 депутатов, против — 36, а воздержались 24 человека. Сторонники импичмента считают, что Вискарра не может занимать дальше свой пост из-за «моральной неспособности». Для одобрения отставки необходимо было собрат от 52 голосов. Вискарра должен появится на пленарной сессии парламента 14 сентября.





Авторы резолюции отмечают, что президент препятствовал уголовному и парламентскому расследованию дела о певце Ричарде Свинге. Депутаты потребовали начать проверку, так как заподозрили, что Минкульт страны заключило контракт с артистом (настоящее имя Ричард Сиснерос), нарушив действующие нормы.





Резолюция о начала процесса импичмента была внесена после того, как были обнародованы аудиозаписи с голосом президента Перу. На них он признает, что встречался с Сиснеросом, однако ранее они отрицал этот факт.





Вискарра стал президентом в 2018 году после отставки экс-главы государства Педро Кучински, против него был запущен процесс импичмента. До новой должности Вискарра, с 2016 года, занимал пост первого вице-президента.



