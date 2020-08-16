Кризис в Беларуси может быть разрешен белорусами только посредством широкого диалога – он должен начаться немедленно. Об этом говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерреш, сказал его официальный представитель Стефан Дюжаррик в пятницу, 11 сентября.





«Генеральный секретарь подчеркивает, что нынешний кризис может быть разрешен белорусским народом только посредством широкого, инклюзивного диалога, который должен начаться немедленно в интересах стабильности», – заявил Дюжаррик.









По его словам, Гутерреш обеспокоен сообщениями о тактике запугивания гражданского общества, СМИ и представителей оппозиции, пишет telegraf.by

«Генеральный секретарь призывает власти воздерживаться от применения силы против тех, кто участвует в мирных собраниях, и обеспечить полное расследование и рассмотрение заявлений о пытках и других случаях жестокого обращения с людьми, содержащимися под стражей», – добавил Дюжаррик.





Напомним, власти ЕС и США согласовывают «адресные санкции» против Беларуси. Заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн заявил, что они «должны стать ясным сигналом для тех, кто способствует насилию в Беларуси».





Напомним, Латвия, Литва и Эстония уже включили в санкционный список 30 граждан Беларуси, среди которых также находится президент Александр Лукашенко.



