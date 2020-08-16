Генсек ООН Гутерреш призвал власти Беларуси немедленно начать диалог с народом
Генсек ООН обеспокоен сообщениями о тактике запугивания гражданского общества, СМИ и представителей оппозиции в Беларуси.
Кризис в Беларуси может быть разрешен белорусами только посредством широкого диалога – он должен начаться немедленно. Об этом говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерреш, сказал его официальный представитель Стефан Дюжаррик в пятницу, 11 сентября.
«Генеральный секретарь подчеркивает, что нынешний кризис может быть разрешен белорусским народом только посредством широкого, инклюзивного диалога, который должен начаться немедленно в интересах стабильности», – заявил Дюжаррик.
По его словам, Гутерреш обеспокоен сообщениями о тактике запугивания гражданского общества, СМИ и представителей оппозиции, пишет telegraf.by
«Генеральный секретарь призывает власти воздерживаться от применения силы против тех, кто участвует в мирных собраниях, и обеспечить полное расследование и рассмотрение заявлений о пытках и других случаях жестокого обращения с людьми, содержащимися под стражей», – добавил Дюжаррик.
Напомним, власти ЕС и США согласовывают «адресные санкции» против Беларуси. Заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн заявил, что они «должны стать ясным сигналом для тех, кто способствует насилию в Беларуси».
Напомним, Латвия, Литва и Эстония уже включили в санкционный список 30 граждан Беларуси, среди которых также находится президент Александр Лукашенко.
08:26 12/09/2020
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