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«Я понятия не имею». Ермошина заявила, что ЦИК не располагают информацией о дате инаугурации президента

Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов не владеет информацией о дате, когда состоится инаугурация Александра Лукашенко, сообщила БелаПАН председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.





«Нет, я понятия не имею», — сказала она.

Ею было разъяснено, что председателем Центризбиркома проводится церемония инаугурации, но она там как приглашенное лицо. «Всё организует Администрация президента. До 9 октября, в двухмесячный срок (после проведения выборов президента) должна быть назначена (инаугурация), — подчеркнула глава Центризбиркома.

По данным Центральной избирательной комиссии Александр Лукашенко набрал 80% голосов. Основной его конкурент Светлана Тихановская — 10%. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская.

С 9 августа в Беларуси проходят акции протеста против фальсификации итогов выборов. Запад не признаёт Александра Лукашенко законно избранным президентом. Россия и Китай таковым его считают.
KP.by
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