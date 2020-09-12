















«Нет, я понятия не имею», — сказала она.





Ею было разъяснено, что председателем Центризбиркома проводится церемония инаугурации, но она там как приглашенное лицо. «Всё организует Администрация президента. До 9 октября, в двухмесячный срок (после проведения выборов президента) должна быть назначена (инаугурация), — подчеркнула глава Центризбиркома.





По данным Центральной избирательной комиссии Александр Лукашенко набрал 80% голосов. Основной его конкурент Светлана Тихановская — 10%. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская.





С 9 августа в Беларуси проходят акции протеста против фальсификации итогов выборов. Запад не признаёт Александра Лукашенко законно избранным президентом. Россия и Китай таковым его считают.