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Тихановская допустила обновление президиума совета белорусской оппозиции

Большинство членов президиума непризнанного белорусскими властями Координационного совета покинули страну или были арестованы




Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская допустила, что в президиум Координационного совета оппозиции будут избраны новые люди, сообщает Tut.by.

Таким образом она ответила на вопрос о том, что из президиума совета на свободе в Беларуси остается лишь обладатель Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. «Никто не подает заявки о выходе из членов Координационного совета. Мы обсуждаем, как будем работать дальше. Возможно, будет избран новый президиум», — заявила Тихановская, которая в настоящее время находится в Литве.

Она также заявила, что «люди могут немного устать от протестов, но они уже не смирятся с нынешней властью».

«Протесты могут принять новые формы, и это уже происходит. Посмотрите на флаги, которые вывешивают между домами. Их снимают, но люди снова вывешивают. Это же сколько надо денег, чтобы подогнать этот кран, чтобы снять флаг, а это все налоги», — сказала Тихановская.
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