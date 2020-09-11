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Дочь Ельцина подписала обращение: «Лукашенко демонстрирует бессилие»

Музыкант Андрей Макаревич, писатель Дмитрий Быков и еще десятки известных россиян подписали коллективное обращение.


Дорогие белорусские друзья!

С болью и надеждой следим за событиями в Беларуси. Ваше стремление защитить свои гражданские права с помощью мирных протестов и ненасильственных акций вызывает у нас искреннюю поддержку и сочувствие.

Сотни тысяч минчан на площади Независимости и десятки тысяч на площадях других городов, девушки с цветами, преподаватели, защищающие своих студентов от насилия, хор на ступеньках театра имени Янки Купалы — все это стало символами вашей гражданской позиции и очевидным свидетельством того, что вы действуете исключительно мирными методами.

Мы глубоко возмущены, что диалогу с обществом власть предпочитает насилие. Действия силовиков не адекватны ситуации.


Есть убитые, сотни людей избиты, некоторые гражданские активисты арестованы, другие — выдворены из страны. Среди них и Светлана Тихановская, которая вынужденно находится заграницей. Попытка расправы с одним из лидеров мирного протеста Марией Колесниковой вызывает чувство глубокого возмущения. Александру Лукашенко кажется, что он демонстрирует силу — нет, он демонстрирует бессилие.

Мы уверены, что ваши мирные протесты заставят официальный Минск сесть за стол переговоров. Беларусь должна стать по-настоящему свободной и демократической страной, где нет выше ценности, чем право человека на достойную жизнь и свободу. Виновные в издевательствах над гражданами своей страны должны быть наказаны. Выражаем свою поддержку тем, кто каждый день мирно и без оружия выходит на улицы белорусских городов отстаивать свою свободу.

Среди подписантов обращения также Татьяна Юмашева, дочь первого российского президента Бориса Ельцина.
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