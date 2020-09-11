



Как сообщил БелаПАН его отец и адвокат Василий Салей, сегодня истекли 72 часа с момента задержания сына, после которых должно быть принято решение освободить его либо взять под стражу.





Илья Салей имеет статус подозреваемого по уголовному делу по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса ("Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларуси").





"Из изолятора временного содержания на Окрестина его переводят в СИЗО на улице Володарского, -сказал Салей-старший. - Там он будет ждать обвинения»

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Илью Салея задержали утром 9 сентября, в его квартире провели обыск. В этот же день в Минске по тому же уголовному делу задержали члена президиума Координационного совета юриста Максима Знака. Тогда стало также известно, что задержанная накануне на белорусско-украинской границе Мария Колесникова находится в СИЗО № 1 в Минске. Вечером с санкции прокурора Колесниковой и знака избрали мера пресечения в виде заключения под стражу.





Белорусские правозащитные организации признали Марию Колесникову, Максима Знака и Илью Салея политическими заключенными.