+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Адвоката Колесниковой Илью Салея оставили под стражей, переводят в тюрьму на Володарского

Для Ильи Салея, юриста штаба Виктора Бабарико и одного из адвокатов члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Марии Колесниковой, 11 сентября избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.


Как сообщил БелаПАН его отец и адвокат Василий Салей, сегодня истекли 72 часа с момента задержания сына, после которых должно быть принято решение освободить его либо взять под стражу.

Илья Салей имеет статус подозреваемого по уголовному делу по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса ("Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларуси").

"Из изолятора временного содержания на Окрестина его переводят в СИЗО на улице Володарского, -сказал Салей-старший. - Там он будет ждать обвинения»
.
Илью Салея задержали утром 9 сентября, в его квартире провели обыск. В этот же день в Минске по тому же уголовному делу задержали члена президиума Координационного совета юриста Максима Знака. Тогда стало также известно, что задержанная накануне на белорусско-украинской границе Мария Колесникова находится в СИЗО № 1 в Минске. Вечером с санкции прокурора Колесниковой и знака избрали мера пресечения в виде заключения под стражу.

Белорусские правозащитные организации признали Марию Колесникову, Максима Знака и Илью Салея политическими заключенными.
Свабода
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Взаимоподдержка, которая сильнее, чем...
Юрий Губаревич
План переходного периода
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]