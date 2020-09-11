Гайдукевич: белорусов нужно уводить с улиц, но не с помощью ОМОНа

По мнению Гайдукевича, сейчас очень важно, чтобы все, что происходит в Беларуси, опиралось на Конституцию.





«Не улица должна решать судьбу страны, а только Конституция и закон», — отметил депутат в эфире ОНТ.









Кроме того, политик отметил, что белорусский парламент должен превратиться в общенациональную площадку для дискуссий, пишет spektr.by





При этом, все стороны должны соблюдать закон беспрекословно, иначе это приведет к хаосу.









«Третий момент: люди должны увидеть, что разные политические точки зрения будут услышаны. Для меня самый хороший путь – это конституционная реформа, переход на выборы по пропорционально-мажоритарной системе или партийные списки, объявление единого дня голосования и выборы, после чего страна просыпается в новой политической реальности, когда на каждом уровне – райсовета, облсовета, парламента – появляются разные партии, разные политические позиции», — подчеркнул Олег Гайдукевич.





По словам экс-доверенного лица действующий гарант, все должны понять, что в стране никогда не будет так, что у всех одна точка зрения.





«И оппозиция должна это знать. Никогда не будет, что их точка зрения только есть. Понимаете, такого тоже не будет. Разные точки зрения, разные взгляды. Это надо понять и с этим жить», — в заключении добавил Гайдукевич.



