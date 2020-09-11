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"Власть совершает ужасную ошибку". Интервью экс-главы "президентского пула" российской журналистке Собчак перед арестом

Бывшего ведущего и руководителя президентского пула журналистов на канале ОНТ Дмитрия Семченко 11 сентября арестовали на 15 суток. Его обвинили в участии в неразрешенных массовых мероприятиях. Незадолго до ареста он дал интервью российской журналистке Ксении Собчак.

"Власть совершает ужасную ошибку". Интервью экс-главы "президентского пула" российской журналистке Собчак перед арестом
Семченко задержали 10 сентября. До недавнего времени он работал на телеканале ОНТ, возглавлял президентский пул официальных журналистов. Однако после событий 9-12 августа решил уйти с телеканала.
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