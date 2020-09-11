Минск реальный: Макей встретился с представителем Ватикана, а возле Красного костёла были задержания
1 сентября в Минске прошла встреча министра иностранных дел Владимира Макея и представителя Ватикана — секретаря по отношениям с государствами Государственного секретариата архиепископа Пола Ричарда Галлахера.
Во время встречи в МИДе Беларуси / mfa.gov.by
Как пишет пресс-служба МИДа "в ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в контексте развития поствыборной ситуации в Беларуси".
Подозреваем, что речь шла и о Тадеуше Кондрусевиче, которого не впустили в Беларусь после поездки в Польшу.
Отметим, что ОМОН не отдыхал. В этот же день возле Красного костёла в Минске были задержания. Силовики в масках не позволили женщинам зайти в храм, их вытаскивали и некоторых из них задержали, пишет euroradio.fm Они даже зашли в костёл и вытаскивали людей оттуда.
"Белорусский партизан"
20:19 11/09/2020
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