



"Хотел бы передать Папе Франциску, что приглашение посетить Беларусь остается в силе", - сказал Макей.





Он напомнил, что президент Беларуси Александр Лукашенко дважды совершал официальный визит в Ватикан, он встречался и с Папой Римским Бенедиктом, и Папой Римским Франциском.





Макей отметил, что считает визит представителя госсекретариата Ватикана "подтверждением существования особых отношений, взаимопонимания и доверия между Беларусью и Святым Престолом". "Мы удовлетворены динамикой развития контактов на высшем и высоком уровнях между Беларусью и Ватиканом в последнее время", - добавил министр.





Глава внешнеполитического ведомства напомнил, "Беларусь и Святой Престол имеют высокий уровень сотрудничества в ООН, основанный на общих принципах и моральных ценностях". Про недружественный шаг, когда гражданина Беларуси архиепископа Тадеуша Кондрусевича не впустили в Беларусь, прессе не сообщают, но ясно, что визит госсекретаря Ватикана именно про это.