В ООН прокомментировали призыв Алексиевич прислать миссию в Беларусь









"Мы внимательно следим за ситуацией для более эффективных действий Генассамблеи", - сказала Абаза, добавив, что под эффективными действиями подразумеваются любые соответствующие шаги, которых потребует ситуация.





Ранее нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич обратилась с призывом к ГА ООН направить в страну миссию наблюдателей, "чтобы зафиксировать репрессии в отношении журналистов". С аналогичной просьбой к ООН обращалась и экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.





Высокопоставленный источник в ООН заявлял РИА Новости, что наблюдатели организации могут быть отправлены только по запросу властей страны, либо по решению соответствующего органа ООН. Таким органом, по его словам, может выступить Совет Безопасности ООН, Совет по правам человека и Генассамблея ООН.



