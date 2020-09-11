Сначала Беларусь была заинтересована в участии в политическом объединении с соседями, но потом отказалась.









Еще весной создание политической платформы Польши, Украины и Литвы включало участие Беларуси. Об этом в пятницу, 11 сентября, заявил директор Восточного департамента МИД Польши Ян Хофмокл, сообщает telegraf.by со ссылкой на Укринформ.





«Я открою небольшую тайну: треугольник еще в мае должен был быть квадратом, когда мы начинали переговоры с нашими партнерами», — сказал Хофмокл.





По его словам, участие Беларуси в союзе означало бы намерение выстраивать отношения с Западом.





«В таком случае и сама Беларусь признала бы, что ее позиция на международной арене будет зависеть от характера выстраивания отношений с Западом», — сказал дипломат.





По его словам, на начальном этапе Минск был заинтересован этим политическим проектом, но впоследствии изменил мнение.









Напомним, Люблинский треугольник был основан 28 июня главами МИД Украины, Польши и Литвы.





Справка

Люблинский треугльник (лит. Liublino trikampis, польск. Trójkąt Lubelski, укр. Люблінський трикутник) — трехсторонняя платформа для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой.





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