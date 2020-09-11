США: у Лукашенко нет легитимности
Соединенные Штаты не видят, что глава Беларуси Александр Лукашенко обладает легитимностью и настаивают на проведении новых выборов главы государства.
Об этом сказал, отвечая на вопрос ТАСС, первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган.
По его словам, у Лукашенко нет легитимности после выборов 9 августа. Кроме того, США поддерживают право белорусского народа на свободные и справедливые выборы, в ходе которых они выберут лидера.
«И они (граждане Беларуси. — прим. ред. были лишены такой возможности 9 августа», — констатировал дипломат.
17:22 11/09/2020
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