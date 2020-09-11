США: у Лукашенко нет легитимности

Стивен Биган. Об этом сказал, отвечая на вопрос ТАСС , первый заместитель госсекретаря США





По его словам, у Лукашенко нет легитимности после выборов 9 августа. Кроме того, США поддерживают право белорусского народа на свободные и справедливые выборы, в ходе которых они выберут лидера.





«И они (граждане Беларуси. — прим. ред. были лишены такой возможности 9 августа», — констатировал дипломат.