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США: у Лукашенко нет легитимности

Соединенные Штаты не видят, что глава Беларуси Александр Лукашенко обладает легитимностью и настаивают на проведении новых выборов главы государства.

Об этом сказал, отвечая на вопрос ТАСС, первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган.

По его словам, у Лукашенко нет легитимности после выборов 9 августа. Кроме того, США поддерживают право белорусского народа на свободные и справедливые выборы, в ходе которых они выберут лидера.

«И они (граждане Беларуси. — прим. ред. были лишены такой возможности 9 августа», — констатировал дипломат.
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