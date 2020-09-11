Премьер-министр Польши: Белорусам хотят предложить безвиз в Евросоюзе

Вишеградская группа (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) на предстоящем внеочередном саммите ЕС представит пакет поддержки белорусского народа.





Об этом заявил в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам встречи в Люблине глав правительств "четверки".





"Белорусскому народу мы хотим предложить проект экономического сотрудничества", - сказал он, пояснив, что речь идет в том числе об энергетической безопасности, сотрудничестве в информационном и инфраструктурном секторах.





"Мы хотим предложить безвизовое перемещение для граждан Беларуси", - добавил Моравецкий.





"Этот пакет мы хотели бы представить во время ближайшего саммита ЕС", - констатировал он.











