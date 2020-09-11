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"Власти дают четкий сигнал: зверства силовиков одобрены на высшем уровне"

Районные отделы Следственного комитета начали направлять ответы о приостановлении проверок заявителям о пытках, жестоком и бесчеловечном обращении со стороны сотрудников милиции и военных в период с 9 по 13 августа

"Власти дают четкий сигнал: зверства силовиков одобрены на высшем уровне"
Причиной приостановления проверки якобы является отсутствие заключения экспертизы.

Пример ответа Московского РОСК заявителю о пытках

«Сотни жертв пыток и жестокого, бесчеловечного, унижающего обращения остаются в ожидании принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении садистов в погонах и масках, однако до сих пор не возбуждено ни одного уголовного дела по этим фактам.

Тем самым власти дают четкий сигнал: зверства спецподразделений и территориальных отделов и управлений МВД одобрены на высшем уровне, а прокуратура молчаливо соглашается с произволом», - комментирует ответы СК юрист Правозащитного центра «Весна» Павел Сапелко.

Он подчеркивает, что некоторые следователи соблюдают процессуальную форму, высылая жертвам пыток уведомления о приостановлении проверки.

«Конечно же, это просто отписка! Дела на сегодняшний день никто не собирается расследовать. Следователи Следственного комитета (как до этого – судьи), похоже, решили, что они «в одной лодке», и выбрали свое место в этом конфликте властей и народа. 

Дела о пытках расследуются не только и не столько назначением экспертиз, сколько установлением роли каждого возможно причастного сотрудника МВД в их совершении. После этого верная квалификация их действий не заставит себя ждать», - считает Павел Сапелко.


Правозащитник, хоть и не является сторонником шаблонных обращений в госорганы, подготовил образец жалобы на отсутствие расследования пыток, которую заинтересованные заявители могут направить в прокуратуру того района, где проводится проверка по их заявлению о жестком обращении со стороны силовиков. 

Юрист «Весны» также рекомендует отправить жалобу через почту или отнести в прокуратуру лично.

Скачать шаблон жалобы можно на сайте "Весны"

При этом Павел Сапелко отмечает:

«В ставшем бесконечно далеком 2018 году, когда наше государство уверяло ООН в том, что пыток в Беларуси нет, Комитет против пыток ООН рекомендовал властям «четко предупредить правоохранительные органы о том, что любое лицо, совершающее такие акты или иным образом причастное к применению пыток или участвующее в пытках или других видах жестокого обращения, будет нести ответственность перед законом и подвергаться наказанию соразмерно тяжести совершенного преступления»,

а также «обеспечить, чтобы все сообщения о применении пыток и жестоком обращении оперативно, эффективно и беспристрастно расследовались, и принять меры для укрепления независимости Следственного комитета от исполнительной власти, с тем чтобы он мог лучше выполнять свои функции; обеспечить, чтобы в случае подозрений на применение пыток и жестокое обращение подозреваемые немедленно отстранялись от исполнения своих служебных обязанностей на все время расследования».

Напомним, с момента проведения выборов правозащитники «Весны» совместно со Всемирной организацией против пыток задокументировали 

более 500 свидетельств жертв, которые были задержаны и подвергнуты нечеловеческому обращению и содержанию, жесткому избиению и насилию со стороны сотрудников органов внутренних дел. 


До сих пор не возбуждено НИ ОДНОГО уголовного дела в отношении лиц, причастных к преступлениям против мирных демонстрантов.
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