Пётр Печкуров был задержан накануне вечером. По имеющейся информации, его задержали в подъезде дома и доставили в Солигорский РОВД.





Примечательно, что его старший брат Александр Печкуров, является командиром роты ППС и, несмотря на то, что уже отслужил 25 лет, на пенсию выхоть не намерен - сейчас он снимает массовые мероприятия на камеру.





На вопрос, арестует ли он собственного брата, ответил: "если поступит такой приказ, то да".



