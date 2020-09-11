Член стачкома "Беларуськалия" Петр Печкуров осуден на 7 суток
Представитель стачкома ОАО "Беларуськалий" Петр Печкуров осужден Солигорским судом по статье 23.34 на 7 суток ареста. Решение вынес судья Блоцкий.
Пётр Печкуров был задержан накануне вечером. По имеющейся информации, его задержали в подъезде дома и доставили в Солигорский РОВД.
Примечательно, что его старший брат Александр Печкуров, является командиром роты ППС и, несмотря на то, что уже отслужил 25 лет, на пенсию выхоть не намерен - сейчас он снимает массовые мероприятия на камеру.
На вопрос, арестует ли он собственного брата, ответил: "если поступит такой приказ, то да".
"Белорусский пратизан"
15:34 11/09/2020
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