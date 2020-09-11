Лукашенко в Кремле не ждут - он поедет к Путину в Сочи

"В ходе переговоров имеется в виду обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.





Особое внимание будет уделено "реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках "союзного государства".