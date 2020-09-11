+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Трагикомическая ситуация у шведского посольства: отец и сын пришли просить убежища - тихари в масках их караулят у входа

Житель Витебска Владислав Кузьмич и его отец Виталий сейчас находятся на территории посольства Швеции в Минске.

По его словам, силовики пытались их задержать на митинге 6 сентября в Минске, распыляли слезоточивый газ и избивали дубинками. Сыну удалось освободить отца, но, опасаясь преследований, Кузьмичи скрывались четыре дня.

Сегодня они пытались попасть в посольство Швеции в Минске, чтобы попросить убежища. Поскольку их не пустили (снаружи посольство охраняет белорусская милиция), они перепрыгнули через забор, сообщает @radiosvaboda



Как позже сообщает @belsat, в шведское посольство проникли двое в масках. Сидят они на заднем дворе, ждут. Тихари сидят и на улице, возле лестницы, в официальной форме дежурят у главного входа.

Руководство посольства Швеции пока не дает комментариев.

Заметим, что территория посольства считается территорией государства и находящиеся там тихари и де-факто и де-юре являются нарушителями госграницы.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Взаимоподдержка, которая сильнее, чем...
Юрий Губаревич
План переходного периода
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]