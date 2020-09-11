Трагикомическая ситуация у шведского посольства: отец и сын пришли просить убежища - тихари в масках их караулят у входа
Житель Витебска Владислав Кузьмич и его отец Виталий сейчас находятся на территории посольства Швеции в Минске.
По его словам, силовики пытались их задержать на митинге 6 сентября в Минске, распыляли слезоточивый газ и избивали дубинками. Сыну удалось освободить отца, но, опасаясь преследований, Кузьмичи скрывались четыре дня.
Сегодня они пытались попасть в посольство Швеции в Минске, чтобы попросить убежища. Поскольку их не пустили (снаружи посольство охраняет белорусская милиция), они перепрыгнули через забор, сообщает @radiosvaboda
Как позже сообщает @belsat, в шведское посольство проникли двое в масках. Сидят они на заднем дворе, ждут. Тихари сидят и на улице, возле лестницы, в официальной форме дежурят у главного входа.
Руководство посольства Швеции пока не дает комментариев.
Заметим, что территория посольства считается территорией государства и находящиеся там тихари и де-факто и де-юре являются нарушителями госграницы.
"Белорусский партизан"
14:49 11/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение