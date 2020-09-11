Отец Марии Колесниковой: «Я поскорее хотел бы увидеть свою дочь, я только этим и живу»

Александр Колесников рассказывает, что передачи для дочери уже отвозил вчера и сегодня, с ними помогают друзья Марии.





— Все необходимое для нее передается. Только что я беседовал с адвокатом, она восхищается самообладанием и жизненной силой Марии. Условия не самые лучшие, но тем не менее нормальные. Она продолжает выражать свое негодование по поводу неправового задержания и попыток воздействовать на нее угрозами и шантажом. Она настроена по-боевому. Вчера мы передачу отдали впервые, сегодня организовал с подругой Маши вторую передачу — все необходимое, что разрешено, мы ей передаем. Там вещи, еда — все по списку, она попросила книги, но, к сожалению, книги можно передавать только учебные. Мы хотели оформить подписку, чтобы она получала издания, но, к сожалению, только с октября это можно сделать. Адвокат сказала, что взаимоотношения в камере тоже неплохие, есть взаимовыручка.





По его словам, в камере, где Мария, — шесть человек. Александр Павлович отметил, что ему сложно говорить о том, что он сейчас чувствует: «С одной стороны, это чувство гордости, восхищения, а с другой — это боль».





Он отметил, что Мария всегда по жизни стремилась к самообразованию.





— Она очень много читала, я вспоминаю, что из книг, а у нас их много в доме, наверное, ни одной непрочитанной ею нет. Она разносторонняя была, трудно даже сказать, чем она только не увлекалась: и музыка, и искусство, и художественная литература, и научная. И это длилось до сегодняшнего дня. Я обращал внимание, что по приезде из Германии она здесь закупалась книгами и ночами читала. Она посещала всевозможные семинары, это касалось и маркетинга, и менеджмента. Добавить нечего — разносторонний ребенок. Я поскорее хотел бы увидеть свою дочь, я только этим и живу.





Жена Максима Знака: «Он отдыхает, наконец-то выспится»





Надежда Знак сегодня принесла передачу мужу Максиму.





Выйдя из СИЗО на Володарского, она сказала, что книгу Толкина не приняли:





— Сказали, что на территории изолятора есть библиотека, книги можно читать только те, которые там.





Передала она личные вещи, орехи и сухофрукты.





— Как он себя чувствует?





— Отдыхает, наконец-то выспится, — говорит Надежда. — Что мы чувствуем? И разочарование, и обида, и где-то злость, и отчаяние, потому что абсолютно несправедливое и незаконное обвинение против самых лучших и самых светлых людей в стране. Я по профессии оже адвокат и понятно, что последние три месяца происходит в стране — и моральная готовность была, но смириться с мыслью, что это произойдет, было невозможно. Справляемся, по-другому нельзя.





Отец Ильи Салея: «Зная своего сына, думаю, что все у него в порядке»





Василий Салей, отец Ильи Салея, рассказывает, что сегодня мама молодого человека ездила на Окрестина с передачей.





— Приняли без проблем, очень любезно и даже без очереди. Как мы узнали, тем, кто по уголовным статьям, передачи принимают без очереди. Передали все по списку — теплую одежду, средства гигиены, воду и продукты.





— Как Илья себя чувствует?





— Я думаю, бодр и весел. Зная своего сына, думаю, что все у него в порядке.





Василий Салей сам адвокат и тоже вступил в процесс, помимо него у Ильи есть еще один защитник.





— Сегодня все, с кем нам приходилось сталкиваться: и следователи, и ребята, которые проводили задержание, все максимально любезны, корректны, без грубости, на вы. Претензий никаких нет.





— Как вы себя чувствуете?





— Как и любой родитель. Я знаю своего сына, я понимаю, что это его выбор, он ничего предосудительного, тем более криминального не совершил, и уверен, что все будет в порядке. Илья пока задержан на 72 часа, которые истекают утром в субботу. Мы надеемся, что в пятницу будет какая-то ясность.