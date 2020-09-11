Беларусь сегодня посетит представитель госсекретариата Ватикана

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Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.





«Сегодня запланирована встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с архиепископом Полом Ричардом Галлахером», — рассказали в МИД.





Несложно догадаться, с чем связан визит. Так как главу католической церкви в Беларуси архиепископа Тадеуша Кондрусевича власти отказались пустить на родину.



