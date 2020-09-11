+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Кремль подтвердил: Лукашенко приедет в Россию 14 сентября

Пресс-конференция по итогам визита и подписание каких-либо документов не планируются

Лукашенко прибудет в Россию с визитом в понедельник, 14 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, подписания документов и пресс-конференции во время визита не планируется. В каком городе будет проходить встреча Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, будет уточнено позднее.

Ранее власти Беларуси и России заявляли, что Лукашенко приедет в Россию в ближайшее время, но не называли точной даты визита.

В Беларуси с 9 августа проходят массовые акции протеста. Они начались после того, как ЦИК объявил о победе на президентских выборах Александра Лукашенко. 

Главная соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская объявленные ЦИК результаты не признала, заявив о многочисленных фальсификациях. 

Против участников акций протеста применялась сила, в изоляторах их пытали и жестоко избивали. Несколько человек погибли.
Источник: meduza.io
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрий Губаревич
План переходного периода
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]