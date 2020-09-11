Путин извинился перед президентом Сербии за пост Марии Захаровой

Пост вызвал негодование в Белграде, и его осудил лично Вучич. Обозреватели отмечают, что по крайней мере часть возмущения могла быть связана с тем, что в сербском переводе картина называется "Низкие страсти".





Об извинениях российского лидера рассказал сам Вучич в эфире национального телевидения, а пресс-секретарь Путина подтвердил эту информацию агентству "РИА Новости".





Вучич сказал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров тоже принес ему свои извинения.





"Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся, и Сергей Лавров тоже. А из-за этого (поста Захаровой) это сделали это оба", - цитирует сербского лидера "РИА Новости".





"При том, что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы не этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент", - добавил сербский президент.





Что произошло?

REUTERS

На прошлой неделе лидеры Сербии и Косово посетили Вашингтон, где подписали двусторонние договоры с США.





Белый дом хотел представить соглашение как историческую сделку между Белградом и Приштиной, но его реальные последствия неочевидны, за исключением создания возможностей для экономического сближения.









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После возмущения в Белграде она дополнила пост разъяснением, что объектом шутки были американские дипломаты, а не сербский лидер.





Официальный Белград совмещает курс на евроинтеграцию с хорошим отношениями с Россией.





"Путин отлично понимает проблемы Сербии, не зря он мне дал орден Александра Невского. Я не прорусский, не проамериканский и так далее, я просербский", - цитирует Вучича ТАСС.



