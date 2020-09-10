"И понятно, что Лукашенко историей-то уже приговорен. Его сейчас отдирают от власти, как клеща, который вцепился в ягодицу, его выкручивают, а он пытается в теле оставить головку с шевелящимися ротовыми аппаратами. Он битая карта, безусловно, битая карта. Среди других президентов, если ему когда-нибудь придется оказаться в компании, он должен ходить уже как прокаженный с колокольчиком, чтобы к нему не приближались и не заражались от него.





Поэт, политик Вячеслав Сурков, фото ТАСС





...Но смена будет настолько драматичной и страшной, и Кремль опять пропахнет еще и чужим дерьмом, потому что ситуация будет совсем неоднозначной. И, судя по тому, как Лукашенко обречен сейчас врать… причем, он врать-то не умеет…





... К президентам, конечно, требования попроще, полегче, чем к официантам, но совсем до полной дементности доходить тоже не надо.





И вот как будет выглядеть его крушение. Оно будет выглядеть, конечно, драматично. А теперь, когда в игре еще и Россия, это всё может закончиться гораздо большей трагедией, чем просто вариант снесения нескольких жуликов.





Вот есть очень нехорошие новости. Возможно, это направление кремлевской политики – белорусское направление – будет курировать воскресший административно Слава Сурков. А Слава Сурков – это вообще худшее, что может случиться с Беларусью либо с другой любой областью…" ведущая









Здесь ведущая программы напомнила, что Сурков некогда курировал Украину.





"Поэтому гарантирована будет кровища. И он умеет на ровном месте без всякого смысла и результата раскочегарить жуткую войну. Вот ДНР, ЛНР – грязный, тусклый уголовный ад, в который поэтический гений Суркова превратил некогда процветающие районы Украины, они являются прямым доказательством".



