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Невзоров: Сурков – это вообще худшее, что может случиться с Беларусью либо с другой любой областью…

Александр Невзоров на Эхе Москвы назвал экс-помощника президента России Суркова «главным куратором сепаратистских территорий».

"И понятно, что Лукашенко историей-то уже приговорен. Его сейчас отдирают от власти, как клеща, который вцепился в ягодицу, его выкручивают, а он пытается в теле оставить головку с шевелящимися ротовыми аппаратами. Он битая карта, безусловно, битая карта. Среди других президентов, если ему когда-нибудь придется оказаться в компании, он должен ходить уже как прокаженный с колокольчиком, чтобы к нему не приближались и не заражались от него.

Поэт, политик Вячеслав Сурков, фото ТАСС

...Но смена будет настолько драматичной и страшной, и Кремль опять пропахнет еще и чужим дерьмом, потому что ситуация будет совсем неоднозначной. И, судя по тому, как Лукашенко обречен сейчас врать… причем, он врать-то не умеет…

... К президентам, конечно, требования попроще, полегче, чем к официантам, но совсем до полной дементности доходить тоже не надо.

И вот как будет выглядеть его крушение. Оно будет выглядеть, конечно, драматично. А теперь, когда в игре еще и Россия, это всё может закончиться гораздо большей трагедией, чем просто вариант снесения нескольких жуликов.

Вот есть очень нехорошие новости. Возможно, это направление кремлевской политики – белорусское направление – будет курировать воскресший административно Слава Сурков. А Слава Сурков – это вообще худшее, что может случиться с Беларусью либо с другой любой областью…" ведущая 


Здесь ведущая программы напомнила, что Сурков некогда курировал Украину. 

"Поэтому гарантирована будет кровища. И он умеет на ровном месте без всякого смысла и результата раскочегарить жуткую войну. Вот ДНР, ЛНР – грязный, тусклый уголовный ад, в который поэтический гений Суркова превратил некогда процветающие районы Украины, они являются прямым доказательством".
"Белорусский партизан"
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