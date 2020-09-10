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Reuters: Кипр отрицает блокировку санкций против белорусских чиновников

Источник из дипломатических кругов Кипра опроверг Reuters информацию о том, что Кипр блокирует введение санкций Евросоюза против белорусских чиновников.



По словам источника, Кипр поддерживает санкции, но запросил больше времени на изучение вопроса, так как у Кипра не хватает ресурсов рассмотреть его быстро.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Кипр наложил вето на введение санкций, связав вопрос с ужесточением санкций против Турции. Кипр требует ввести ограничения в отношении Турции за бурение и разработку месторождений газа в Средиземном море.

Главы МИД стран ЕС согласовали введение санкций против лиц, ответственных за насилие и фальсификацию выборов в Беларуси. В санкционный список могут попасть 40-50 человек.
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