К Алексиевич снова пришли западные дипломаты

«После вчерашнего спонтанного визита солидарности мы вернулись в гостеприимный дом нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич почти в полном составе», – говорится в Facebook на представительства ЕС в Беларуси.





Фото: facebook.com/LatvianEmbassyinBelarus





К Алексиевич пришли послы ЕС, Австрии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Италии, Латвии, Литвы и Румынии, временные поверенные в делах Нидерландов, Польши, Словакии, Швеции, руководитель минского офиса посольства Финляндии. Дипломаты выразили восхищение мужеством и настойчивостью Светланы Алексиевич и всех членов Координационного совета и других гражданских инициатив в их требованиях верховенство права, в защите достоинства беларусского народа, суверенитета и независимости Беларуси.





Светлана Алексиевич — единственный член президиума Координационного совета, который остается в Беларуси и на свободе.

Фото: facebook.com/EUinBelarus