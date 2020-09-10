+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

К Алексиевич снова пришли западные дипломаты

Дипломаты стран Евросоюза сегодня опять собрались у Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич.

«После вчерашнего спонтанного визита солидарности мы вернулись в гостеприимный дом нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич почти в полном составе», – говорится в Facebook на представительства ЕС в Беларуси.

Фото: facebook.com/LatvianEmbassyinBelarus

К Алексиевич пришли послы ЕС, Австрии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Италии, Латвии, Литвы и Румынии, временные поверенные в делах Нидерландов, Польши, Словакии, Швеции, руководитель минского офиса посольства Финляндии. Дипломаты выразили восхищение мужеством и настойчивостью Светланы Алексиевич и всех членов Координационного совета и других гражданских инициатив в их требованиях верховенство права, в защите достоинства беларусского народа, суверенитета и независимости Беларуси.

Светлана Алексиевич — единственный член президиума Координационного совета, который остается в Беларуси и на свободе.

Фото: facebook.com/EUinBelarus
Reform.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]