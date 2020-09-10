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Сейм Литвы признал Светлану Тихановскую избранным лидером Беларуси

10 сентября Сейм Литвы признал Светлану Тихановскую избранным лидером Беларуси, а Александра Лукашенко — нелегитимным правителем. Об этом говорится в специальной резолюции Сейма.

Депутаты Сейма поддержали требование Тихановской и Координационного совета о новых прозрачных и демократических парламентских и президентских выборах в Беларуси. 

Все действия Лукашенко во внутренней и международной политике они расценивают как направленные на легитимизацию его правления. Подписание новых международных соглашений с Россией они считают преступлением белорусского режима против своего народа.

За резолюцию проголосовал 91 депутат Сейма, пишет euroradio.fm
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