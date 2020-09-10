Итогом его стала совместная резолюция. В ней партии призывают остановить насилие, освободить политзаключенных, начать диалог властей с общественностью о проведении новых президентских выборов в течение полугода.





Примечательно, что в работе круглого стола принимали участие не только оппозиционные, но и провластные партии. Под резолюцией подписались представители Белорусской социально-спортивной партии, Республиканской партии, Партии труда и справедливости, Социал-демократической партии Народного Согласия.





Не принимали участия в круглом столе представители КПБ и ЛДПБ, пишет "Наша нива".











