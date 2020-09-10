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Провластные и оппозиционные партии объединились под требованием новых выборов в течение полугода

Представители 10 из 15 официально зарегистрированных в Беларуси партий провели круглый стол.

Провластные и оппозиционные партии объединились под требованием новых выборов в течение полугода
Итогом его стала совместная резолюция. В ней партии призывают остановить насилие, освободить политзаключенных, начать диалог властей с общественностью о проведении новых президентских выборов в течение полугода.

Примечательно, что в работе круглого стола принимали участие не только оппозиционные, но и провластные партии. Под резолюцией подписались представители Белорусской социально-спортивной партии, Республиканской партии, Партии труда и справедливости, Социал-демократической партии Народного Согласия.

Не принимали участия в круглом столе представители КПБ и ЛДПБ, пишет "Наша нива".
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