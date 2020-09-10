



"Белорусские власти осознают назревшую необходимость политических реформ в стране. Такие изменения будут рассматриваться через широкое общественное обсуждение с привлечением действующих политических партий и общественных объединений, имеющих официальный статус", - сказал Савиных в ходе онлайн-встречи с председателем ПА ОБСЕ Георгием Церетели в четверг.





Слова главы комиссии приводятся в сообщении пресс-службы Палаты представителей.





При этом, по словам Савиных, "проведение дискуссии возможно только в рамках здоровой политической конкуренции и в строгом соответствии с национальным законодательством Республики Беларусь".





По информации пресс-службы, в ходе онлайн-встречи стороны обсудили текущую внутриполитическую ситуацию в Беларуси и возможные инициативы ПА ОБСЕ, "содействующие налаживанию открытого и конструктивного диалога между всеми заинтересованными".