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Савиных "втирает" Европе, что власти Беларуси готовы к реформам и диалогу. В изоляторах?

Власти Беларуси осознают назревшую необходимость политических реформ в стране, заявил председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, руководитель делегации Национального собрания Беларуси в ПА ОБСЕ Андрей Савиных.


"Белорусские власти осознают назревшую необходимость политических реформ в стране. Такие изменения будут рассматриваться через широкое общественное обсуждение с привлечением действующих политических партий и общественных объединений, имеющих официальный статус", - сказал Савиных в ходе онлайн-встречи с председателем ПА ОБСЕ Георгием Церетели в четверг.

Слова главы комиссии приводятся в сообщении пресс-службы Палаты представителей.

При этом, по словам Савиных, "проведение дискуссии возможно только в рамках здоровой политической конкуренции и в строгом соответствии с национальным законодательством Республики Беларусь".

По информации пресс-службы, в ходе онлайн-встречи стороны обсудили текущую внутриполитическую ситуацию в Беларуси и возможные инициативы ПА ОБСЕ, "содействующие налаживанию открытого и конструктивного диалога между всеми заинтересованными".
Интерфакс
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