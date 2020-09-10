Михаил Пастухов: “Конституционная реформа” – это игра в дурачка

10 сентября Лукашенко представил Андрея Шведа в должности Генерального прокурора. "Хотя, когда осуществляется практически наглая интервенция, как я называю, извне и она подогревается изнутри и руководится извне, там иногда не до законов, надо принять жесткие меры, чтобы остановить всякую дрянь, которая на это претендует ", - потребовал Лукашенко.





После 9 августа законы в Беларуси перестали действовать, власть руководствуется принципом «политической целесообразности». Как большевики, как Сталин, как Хрущев. Правовую оценку действиям властей последнего времени по просьбе «Белорусского партизана» дал доктор юридических наук, профессор Михаил Пастухов.

«Политическая целесообразность» заменила закон

- Очень похоже на прямой приказ типа: плюйте на законы! Это лишний раз подчеркивает, что Генеральная прокуратура, и Следственный комитет, и суды находятся в прямом подчинении Лукашенко. Хотя по закону – это органы, которые призваны обеспечивать выполнение законов. Их зависимость от главы государства приводит к тому, что они вынуждены следовать высочайшим указаниям, даже противоречащим законодательству. По сути, мы наблюдаем волюнтаристский подход, когда целесообразность становится выше законности. Такое положение дел имело место в начале советской эпохи, когда во имя революции уничтожались без суда и следствия представители свергнутых классов, а потом и всякие подозрительные для власти лица. Массовый террор продолжился в 30-е годы, когда власти делали “прополку” общества от всяких “контрреволюционных элементов и прочих врагов народа”. Немало волюнтаристских решений было принято во времена “хрущевской оттепели”. И вот снова – повторение практики “политической целесообразности” – указания правоохранительным органам, как им действовать. Ведь это юристы, они по долгу службы должны знать, как им действовать в рамках закона. Вместо этого им предлагается “принять жесткие меры, чтобы остановить всякую дрянь...” Уже наступили необратимые последствия так называемой “политической вакханалии” – на улицах Минска бесчинствуют люди в униформе и масках. Они переступили законы и творят произвол, упиваясь своей безнаказанностью. На самом деле это – бандформирования, которые одновременно совершают десятки преступлений против мирных граждан. Самое печальное, что это беззаконие творится от имени власти, которая смотрит сквозь пальцы на совершаемые безликими сущностями преступления.





Власть затягивает время

- Лукашенко отвергает план переговоров (о чем свидетельствует разгром президиума Координационного совета), предлагая некую “конституционную реформу”.





- Да, действующей группе власти нужно время, чтобы “навести порядок”. Такое указание получила прокуратура, над этим “работают” люди в масках, гражданские пропагандисты. Народу бросают кость, которую можно обгладывать бесконечно долго, отвлекая внимание от насущных вопросов. Сама идея конституционной реформы является спорной. Она предполагают пустопорожнюю болбатню, в которой можно утопить идею необходимых перемен. Тем более, что очередная “конституционная реформа” завершится тем, что предложенные поправки в Конституцию будут приняты в интересах нынешнего режима. Даже если Лукашенко не останется президентом, то эту должность займет его надежный представитель. Независимо от результатов конституционная реформа в нынешних условиях - это игра в дурачка. Другими словами, это - зомбирование населения “новыми песнями”, которые никак не решат насущные проблемы. Поэтому я скептически отношусь к идее конституционной реформы, которая может растянуться на долгое время.

Нам переговоры при посредничестве ОБСЕ

- Проблемы надо решать быстро, желательно с привлечением европейских структур, которые отвечают за порядок и безопасность в Европе. Речь идет об Организации безопасности и сотрудничестве в Европе (ОБСЕ), которая была создана в 70х годах прошлого века специально для разрешения конфликтов, возникающих на территории государств-участников. В Беларуси такой конфликт между властью и народом возник. Он уже перерос в гражданскую войну, правда, у протестующего народа нет оружия, а у другой стороны имеются все средства подавления протестов и правоохранительные органы, расправляющиеся с активистами и лидерами. Противостояние явно неравноценное. В таких условиях нужны посредники и защитники. Когда-то в Беларуси (в конце 90-х годов) успешно действовала Косультативно-наблюдательная группа под председательством немецкого дипломата Ханса-Георга Вика. Она смогла организовать такой диалог, Правда, белорусские власти отказались выполнять свои обязательства. Считаю, что нужно вернуться к этой практике и начать диалог между властью и гражданским обществом. В этом я вижу цивилизованный выход из создавшейся ситуации и предлагаю ОБСЕ смелее инициировать идею переговорного процесса. Местом переговоров следует выбрать нейтральную страну, например, Австрию. Необходимо определить формат переговоров, определить требования к представителям сторон, принять регламент переговоров и обязательность для сторон принятых решений. В любом случае это должны быть новые выборы без Лукашенко.



