Родненков и Кравцов обещают ярко вернуться в Беларусь













«В течение двух или трех недель», — ответил Кравцов на вопрос журналиста о возращении в республику. «Мы хотим сделать свое возвращение в Беларусь более ярким, а это требует подготовки», — объяснил Родненков.





Кравцов, Родненков и член президиума КС Мария Колесникова пропали 7 сентября. Очевидцы сообщали, что неизвестные затащили Колесникову в фургон с надписью «Связь» и увезли. Около суток с оппозиционерами не было связи. На следующий день белорусские СМИ передали, что члены КС попытались «прорваться» через границу и бежали на Украину. Колесникову прямо на границе якобы вытолкнули из машины, после чего ее задержали сотрудники погранслужбы.





Позднее Кравцов и Родненков рассказали, что их насильно выдворили из страны. По словам оппозиционеров, главной целью силовиков было выслать именно Марию Колесникову, однако она разорвала свой паспорт.





СЕйчас Мария находится в СИЗО. СК объяснил ее арест расследованием уголовного дела о призывах к захвату власти. Сама Колесникова рассказала, что силовики угрожали ей физической расправой и 25 годами тюрьмы. Тюремными сроками грозили также Родненкову и Кравцову.



