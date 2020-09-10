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Родненков и Кравцов обещают ярко вернуться в Беларусь

Пресс-секретарь Координационного совета и исполнительный секретарь КС Антон Родненков и Иван Кравцов ернутся в Беларусь в течение нескольких недель. Об этом они сообщили в интервью украинскому изданию «Страна.ua».




«В течение двух или трех недель», — ответил Кравцов на вопрос журналиста о возращении в республику. «Мы хотим сделать свое возвращение в Беларусь более ярким, а это требует подготовки», — объяснил Родненков.

Кравцов, Родненков и член президиума КС Мария Колесникова пропали 7 сентября. Очевидцы сообщали, что неизвестные затащили Колесникову в фургон с надписью «Связь» и увезли. Около суток с оппозиционерами не было связи. На следующий день белорусские СМИ передали, что члены КС попытались «прорваться» через границу и бежали на Украину. Колесникову прямо на границе якобы вытолкнули из машины, после чего ее задержали сотрудники погранслужбы.

Позднее Кравцов и Родненков рассказали, что их насильно выдворили из страны. По словам оппозиционеров, главной целью силовиков было выслать именно Марию Колесникову, однако она разорвала свой паспорт.

СЕйчас Мария находится в СИЗО. СК объяснил ее арест расследованием уголовного дела о призывах к захвату власти. Сама Колесникова рассказала, что силовики угрожали ей физической расправой и 25 годами тюрьмы. Тюремными сроками грозили также Родненкову и Кравцову. 
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