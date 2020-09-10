9 сентября в квартирах адвокатов Максима Знака и Ильи Салея были проведены обыски. Обвинение им не предъявлено, оба находятся в статусе подозреваемых.









«В своих действиях, устных и письменных сообщениях адвокаты Максим Знак и Илья Салей





НИКОГДА НЕ призывали к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь;





НИКОГДА НЕ обращались к иностранным государствам, иностранным или международным организациям с целью совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь;





НИКОГДА НЕ распространяли материалы, содержащие указанные выше призывы;





Знак и Салей неоднократно подчеркивали в своих сообщениях необходимость действовать исключительно в правовом поле и законными средствами и своими действиями подтверждали сказанное», — говорится в документе.





Подписанты требуют от властей не препятствовать реализации гражданами своего права на пользование юридической помощью, освобождения Знака и Салея, прекращения давления на адвокатское сообщество.





По данным на утро 10 сентября под заявлением подписалось более 1300 неравнодушных, в том числе адвокаты, юристы, врачи, правозащитники.





Адвокат Сергей Зикрацкий поясняет, почему поставил свою подпись под обращением в связи с задержанием коллег:





— Я абсолютно уверен, что адвокаты пострадали в связи с их принципиальной позицией по оказанию юридической помощи. Почему важна каждая подпись? Сейчас не выборы и на первый взгляд может показаться, что это обращение не имеет юридического значения.





Но цель таких обращений другая. Мы должны еще и еще раз заявить, что мы вместе, что мы не согласны с тем, что происходит сейчас, что мы не намерены молчать, и мы будем сражаться за перемены.





Это обращение важно и для ребят, которые прямо сейчас содержатся под стражей просто из-за того, что добросовестно делали свою работу и стреми сь, чтобы голоса, которые мы отдали на выборах 9 августа, были услышаны.