– В последние дни произошло много громких событий, связанных с Марией Колесниковой. Какое впечатление она производит на вас?





– Хорошее и сильное впечатление. Человек отстаивает свою позицию, демонстрирует уверенность в своей правоте и силах. Было бы таких людей в Беларуси побольше – мы уже давно жили бы в другой стране.





– Правильный ли это поступок: порвать паспорт на границе, чтобы не быть выдворенной из Беларуси?





– Очевидно, что если бы Колесникову выдворили за пределы страны, то назад уже не пустили бы. Она молодец, что сопротивлялась и заявила, что ни при каких обстоятельствах страну не покинет.





История и опыт показывают, что действовать из-за границы можно и нужно, но необходимо, чтобы внутри страны находились сподвижники, которые организовывали и проводили практическую работу. Возьмите хотя бы опыт революции в Российской империи.





– Как относитесь к так называемой новой оппозиции?





– Мне жаль, что старая оппозиция себя не проявляет. Конечно, есть на это и объективные причины. После многих лет авторитарного управления страной роль политических партий и других структур, мягко говоря, принижена, они задавлены.





Это объективный процесс, что в стране появляются новые люди, которые заявляют о себе. Появилось новое поколение, которое более восприимчиво к несправедливости, которую мы наблюдаем. Можно только приветствовать создание новых партий и движений.









– Как думаете, традиционная оппозиция еще покажет себя?





– Мне трудно судить. Мои попытки навести диалог, что-то выяснить показали, что они чего-то выжидают. Причем нет активности ни со стороны правых, ни со стороны левых. Возможно, они решили, что поскольку силенок мало, наблюдать, что произойдет.





– Видите ли в Колесниковой потенциал стать одним из лидеров оппозиции, или ее активность – временное явление?





– Все зависит от нее. У Колесниковой есть все возможности, чтобы стать одним из лидеров оппозиции, но решение будет только за ней: захочет ли она продолжать нести на себе такой груз?





И я не сбрасывал бы со счетов Бабарико – при всей тяжелой ситуации, в которой он оказался. В свое время Мандела отсидел срок и стал президентом.