Лукашенко - прокурорам: Иногда не до закона. Или вы со мной, или уйдите в сторону и не мешайте
Лукашенко подтвердил, что царящее в стране абсолютное беззаконие установилось по его указанию и предложил прокурорам либо принять этот факт, либо покинуть должность
Предствляя сегодня нового генпрокурора Андрея Шведа Лукашенко призвал сотрудников прокуратуры помочь ему "спасти страну":
"Сделаю я это с вами или без вас - вам решать. Но наклонить меня не получится. Хотите встать рядом и спасти страну - вставайте. Не хотите - не предавайте. Вы - люди в погонах. Не надо поститься и хайповать. Уйдите в сторону и не мешайте", - заявил он.
При этом он заметил, что ему сейчас "иногда не до законов".
14:06 10/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение