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Подарок с намеком: Мезенцев подарил Лукашенко карту с Беларусью в составе Российской империи

Тот в ответ рассказал про "очень хорошие договоренности"

Посол РФ Дмитрий Мезенцев 10 сентября приезжал во дворец к Лукашенко.

Во время встречи дипломат подарил Лукашенко факсимильную карту Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний в составе Российской империи.

"Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому", — такими странными словами сопроводил свой подарок Мезенцев.

В ответ Лукашенко пообещал поставить "жирную точку" чтобы "двигаться дальше" в реализации "очень хороших договоренностей", которые были достигнуты во время визита премьера РФ Мишустина.

"Думаю, что мы значительно продвинулись буквально в последние дни, может быть, пару недель в решении тех проблем и задач, которые накопились между Беларусью и Россией. Хотелось бы, чтобы эта динамика была сохранена", — заявил Лукашенко.
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