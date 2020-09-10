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Ландсбергис: Европа сдает Беларусь

Первый глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис рассказал, какими он видит будущее Беларуси

Ландсбергис: Европа сдает Беларусь
"Оказалось, что Беларусь жива. До этого казалось, что идет просто еще одна аннексия - без лишнего шума, оформление того, что уже существует де факто, что белорусы якобы довольны тем, что они - на содержании Кремля", - так в интервьюDW оценил последние события в Беларуси, где уже месяц не прекращаются массовые акции протеста с требованием новых выборов президента, первый глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис. 

Он признал, что эти события стали для него неожиданными.


Беларусью управляет ставленник Москвы

По мнению Ландсбергиса, в данном случае самым главным вопросом является государственность Беларуси: "Или это государство, или уже не совсем, и оно вообще исчезнет. Может быть, на карте ее не перекрасят в российские цвета, но реальные рычаги принятия решений будут в Кремле. Мне кажется, к этому очень близко подошло".

Реакцию ЕС на происходящее в Беларуси Ландсбергис назвал двойственной: "По идее, если какой-то народ, страна, регион стремится к демократии, то это надо поддерживать. Но, с другой стороны, есть свой карман и есть страх. И тогда демократия оказываются уже не в интересах какого-нибудь немецкого энергетического концерна…".

По выражению экс-главы Литвы, психологически Европа уже сдает Беларусь: "Они говорят, что это почти что внутреннее дело России. Мы в Литве это пережили, были в таком же положении 30 лет назад. … Но у Беларуси нет своего голоса, чтобы договариваться с Москвой. Ей управляет ставленник Москвы".
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