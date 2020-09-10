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СК поставил закон на игнор: по факту задержания 47 журналистов не будет даже проверки

28 августа, на следующий день после массового задержания журналистов в Минске и Бресте, Белорусская ассоциация журналистов направила председателю Следственного комитета заявление о возбуждении уголовного дела по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

В документе на 4 листах подробно описывались обстоятельства дела, а также обоснование необходимости возбудить уголовное дело по признакам статьи 198 Уголовного кодекса, передает БАЖ.

10 сентября ОО «Белорусская ассоциация журналистов» получило ответ от Начальника отдела по работе с обращениями граждан Центрального аппарата СК.

"Сообщаем, что изложенная в обращении информация по сути носит абстрактный характер, в связи с чем оснований для проведения Следственным комитетом проверок и принятия решений в порядке, установленным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, не имеется", говорится в ответе.


Напомним, 27 августа в Минске на площади Свободы, на площади Независимости, на проспекте Независимости, а также в Бресте сотрудниками органов внутренних дел были задержаны 47 журналистов.

Сотрудники милиции в произвольном порядке уничтожали исходные материалы съемок, представляющие собой интеллектуальную собственность журналистов и СМИ. Всё это сопровождалось угрозами повреждения или уничтожения профессиональной техники журналистов.
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