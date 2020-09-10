Как сообщает радио Свабода , заявление на него написала секретарь избирательной комиссии Ирина Попова, однако во время суда женщина рассказала, что конфликтов никаких не было.





Кирилл Аношко наблюдал за выборами в Колодищах. После закрытия участка он пытался узнать реальные результаты голосования, а получил протокол за хулиганство. Цифры проголосовавших и собственные подсчеты Кирилла не совпадали. Заявление на него написала секретарь избирательной комиссии Ирина Попова.





Во время судебного заседания Ирина Попова почти полностью опровергала записи в протоколе.





«Таким образом получилось, что хулиганства нет. Потом она подтвердила, что конфликтов между нами не было. В итоге не к чему придраться, и судья решила прекратить дело», — рассказал Кирилл Аношко журналистам.