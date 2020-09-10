+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Дело КС: Салей находится на Окрестина, Знак – в СИЗО на "Володарке"

Следователь провел первые допросы фигуранта дела о призывах к захвату власти члена президиума Координационного совета Ильи Салея, сообщил Sputnik его отец адвокат Василий Салей.




СК в минувшую среду сообщил о том, что первыми подозреваемыми по данному делу стали Мария Колесникова, Максим Знак и Илья Салей. Расследованием уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса, занимается Главное следственное управление СК.

"Илья (Илья Салей – Прим.) из Следственного комитета, где вчера был проведен первый после задержания допрос, доставлен в ИВС на Окрестина", – сказал Василий Салей.

По его словам, на сегодня никаких следственных действий не планируется.

"Насколько мне известно, сегодня к нему в ИВС поедет адвокат", – сказал отец политика.

Он также сообщил, что еще один фигурант этого дела, член президиума КС Максим Знак помещен в СИЗО номер 1 ГУВД Мингорисполкома.

"Максим, как и Маша (Мария Колесникова – Прим.) находится на "Володарке", – сказала Василий Салей.

Напомним, что у Марии Колесниковой сегодня должен пройти первый допрос.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]