



"Мы провели встречу в бундестаге с представителями практически всех партий. Был живой активный обмен мнениями. Озвучены подходы немецкой стороны по возможным шагам в отношении медиации общественного диалога в Беларуси. В частности, со стороны депутатов бундестага было высказано желание направить миссию в Беларусь чтобы на месте разобраться в сложившейся ситуации", - сказал Латушко в четверг "Интерфаксу".





Он сообщил, что накануне встретился с госсекретарем МИД Германии Мигелем Бергером. "Мы обсудили внутриполитическую ситуацию в Беларуси и возможные шаги ЕС по медиации общественного диалога в Беларуси", - сказал Латушко.





Напомнив, что Германия председательствует в ЕС, собеседник агентства заявил: "Для нас важна позиция этой страны по вопросу выработки единого подхода стран ЕС к ситуации в Беларуси".



