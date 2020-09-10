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Российский писатель Денис Драгунский - Алексиевич: Ваше дело правое - победа будет за вами

Денис Драгунский написал лауреату Нобелевской премии Светлане Алексиевич

Минск, август 2020, фото: радио Свобода

Глубокоуважаемая Светлана Александровна!

Отвечаю на Ваше горькое и справедливое письмо. К сожалению - а может быть, к счастью - я не могу писать от имени, а тем более по поручению российской интеллигенции.
Но от себя самого, от моего собственного имени -  я выражаю самую горячую и сердечную поддержку борьбе народа Беларуси за свободу, право, справедливость и, главное, за свою честь. Против унижения репрессиями и ложью.
На "Мосту Победы" в Москве, на постаменте с фигурой солдата-защитника родины, написано: "За нашу честь и свободу, вперед на врага!" Честь - вот что на первом месте; вот главный двигатель протеста, вот что поднимает волну благородной ярости - и я верю, что народ Беларуси сумеет полной мерой ответить за поругание своей человеческой, демократической, национальной чести. Сумеет восстановить свободу и справедливость. 
Что я могу сделать? Только при каждой встрече, в каждом разговоре объяснять людям правду о том, что сейчас происходит в Беларуси.

Ваше дело правое - победа будет за вами.

С искренним уважением, Денис Драгунский, писатель и журналист.
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