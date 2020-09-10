Минск, август 2020, фото: радио Свобода





Глубокоуважаемая Светлана Александровна!





Отвечаю на Ваше горькое и справедливое письмо. К сожалению - а может быть, к счастью - я не могу писать от имени, а тем более по поручению российской интеллигенции.

Но от себя самого, от моего собственного имени - я выражаю самую горячую и сердечную поддержку борьбе народа Беларуси за свободу, право, справедливость и, главное, за свою честь. Против унижения репрессиями и ложью.

На "Мосту Победы" в Москве, на постаменте с фигурой солдата-защитника родины, написано: "За нашу честь и свободу, вперед на врага!" Честь - вот что на первом месте; вот главный двигатель протеста, вот что поднимает волну благородной ярости - и я верю, что народ Беларуси сумеет полной мерой ответить за поругание своей человеческой, демократической, национальной чести. Сумеет восстановить свободу и справедливость.

Что я могу сделать? Только при каждой встрече, в каждом разговоре объяснять людям правду о том, что сейчас происходит в Беларуси.





Ваше дело правое - победа будет за вами.





С искренним уважением, Денис Драгунский, писатель и журналист.



