Писательница считает, что Беларусь сегодня переживает то, что, по всей вероятности, придется пережить через какое-то время и России





Российская писательница Людмила Улицкая ответила члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции, Нобелевскому лауреату по литературе Светлане Алексиевич, которая упрекнула русскую интеллигенцию в молчании относительно протестов в Беларуси.





"Я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так, по старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья", - отметила Алексиевич, которая осталась единственным членом президиума КС, находящимся на свободе и не покинувшим страну.





Улицкая в интервью Русской службе BBC зачитала ответное письмо Алексиевич (ПОЛНЫЙ ТЕКСТ). Писательница считает, что Беларусь сегодня переживает то, что, по всей вероятности, придется пережить через какое-то время и России. "Для всех нас события последних недель в Белоруссии - модель нашего скорого будущего. Причем модель хорошая", - говорится в письме.Улицкая отметила, что народ Беларуси "оказался более чутким к зловещим аппетитам власти в лице бездарного диктатора", а в основе его протеста лежит чувство собственного достоинства.





"Как это ни удивительно, белорусские граждане оказались более чувствительны к аморальности и бесстыдству власти, и чувство собственного достоинства перевесило инерцию, страх и ту социальную лень, в которой по большей части живет все постсоветское пространство", - говорится в письме. Улицкая также подчеркивает, что все ее друзья и единомышленники "с величайшим напряжением" следят за новостями из Беларуси и желают Алексиевич "жить в стране, свободной от тупой и тошнотворной власти" .





В интервью BBC Улицкая также подчеркнула, что в России идея диалога общества и власти полностью отвергается властью, а российская оппозиция неспособна договориться между собой. Поэтому опыт работы самой Улицкой в оппозиции неприменим к белорусской ситуации. В связи с этим Улицкая вспомнила ситуацию во Временном правительстве в 1917 году, напомнив, что в конце концов "власть взяли те, кому договариваться не было нужды - самые беспринципные и самые жестокие".

Письмо Людмилы Улицкой Светлане Алексиевич

Дорогая Светлана! Беларусь сегодня переживает то, что, по всей вероятности, придется пережить через какое-то время и России. Для всех нас события последних недель в Белоруссии - модель нашего скорого будущего. Причем модель хорошая.





Спокойный и, как нам казалось всегда, довольно инертный народ оказался более чутким к зловещим аппетитам власти в лице бездарного диктатора и высказался самым достойным образом, собравшись многотысячной демонстрацией на площади перед резиденцией правителя для выражения своего мнения. Мирной демонстрацией, без битья витрин и поджога автомобилей.





В основе этого протеста, как мне представляется, лежит чувство собственного достоинства людей, которые не хотят больше мириться с властью очумевшего от неограниченной власти недалекого, малообразованного человека.





Ни одной минуты своей жизни мне не нравилась власть. Никакая - ни сталинская, ни послесталинская, ни весь хоровод последующих наших лидеров, ни власть послесоветская, путинская.





Но опыт жизни советского человека, прожившего большую часть своей жизнью под барабанный бой бесстыжей пропаганды, дал мне хороший иммунитет. Я не один раз говорила - да, мы сегодня живем просто в "золотом веке", если сравнить нашу жизнь с жизнью наших родителей и дедов. Рухнул железный занавес, открылись границы, информация о жизни мира, всегда скрываемся в советское время, хлынула потоком, и всякий, желающий ее получить, просто нажимает кнопку в своем компьютере. И аресты аккуратные, точечные, без сталинского размаха...





События в Беларуси разрушили мою идиллическую картину жизни: стало очевидно, как власть выпускает зубы, когда чувствует угрозу своему бессрочному и беззаконному существованию.





Как это ни удивительно, белорусские граждане оказались более чувствительны к аморальности и бесстыдству власти, и чувство собственного достоинства перевесило инерцию, страх и ту социальную лень, в которой по большей части живет все постсоветское пространство.





Все мы - говорю о моих друзьях, единомышленниках, которых немало - с величайшим напряжением следим за всеми новостями, которые поступают сейчас из Беларуси. Знаем и про аресты, и про появление новых замечательных лидеров, и понимаем, что в вашей стране произошло событие, которое завтра может произойти и в России.





Я шлю тебе сердечный привет, желаю здоровья и сил, желаю тебе жить в стране, свободной от тупой и тошнотворной власти. И себе, дорогая моя, желаю того же.





Обнимаю, Люся Улицкая.







