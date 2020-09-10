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Следователь вызвал Колесникову на первый допрос, адвокат едет в СИЗО

Первый допрос члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой в качестве подозреваемой должен состояться сегодня утром, сообщила ее адвокат Людмила Казак.




Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по делу о призывах к захвату власти. Она была задержана на белорусско-украинской границе в минувший вторник - по информации Госпогранкомитета, политик пыталась выехать на территориию Украины.

"Следователь вызвал ее на допрос, я еду в СИЗО, где находится Мария", - сообщила Sputnik в четверг Людмила Казак.

На вопрос о том, намерена ли политик давать показания, адвокат ответила: "Я еще не знаю, посмотрим". 

Напомним, что Колесникова, когда была вызвана на допрос в качестве свидетеля по данному делу, она отказалась от дачи показаний и не подписывала документ о неразглашении. Более того, после того допроса у Марии остались хорошие впечатления от общения со следователем.
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