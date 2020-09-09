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Подготовку Форума регионов Украины и Беларуси в Гродно приостановили?

Украина приостановила подготовку к третьему Форуму регионов Украины и Беларуси, который должен состяться 8−9 октября в Гродно. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью агентству УНН.

«Подготовка к форума поставлена на паузу», — сказал он.

При этом Кулеба уточнил, что мероприятие пока не отменено.

«Зачем отменять? Мы же не знаем, какой завтра будет ситуация. Здесь нужно занимать очень взвешенный подход, принципиальный, но взвешенный. Именно такой подход мы реализуем. Беларусь никогда не представляла для нас угрозы. Мы никогда не представляли угрозы для Беларуси. Поэтому у нас сложились дружеские, очень глубокие отношения на всех уровнях. Поэтому мы ни от чего не отказываемся», — пояснил министр.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY


Он добавил, что подготовка к форуму приостановлена до момента установления более понятной для Украины ситуации в Беларуси. «Все ставим на паузу до того момента, пока не увидим ту новую реальность, с которой нам придется иметь дело в Беларуси», — сказал Кулеба.

Напомним, Второй форум регионов Украины и Беларуси состоялся 4 октября прошлого года в Житомире. На нем были подписаны два межправительственных соглашения и 15 соглашений о межрегиональном сотрудничестве.

Тогда же впервые встретились президент Украины Владимир Зеленский и его белорусский коллега Александр Лукашенко, пишет ru.hrodna.life
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