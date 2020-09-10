Российские журналисты во время интервью Александра Лукашенко задали несколько вопросов о жестокости силовиков и избиениях в изоляторе на улице Окрестина. В ответ на это президент усомнился в подлинности травм, полученных в изоляторе, и заявил, что туда попало много ранее судимых людей. Задержания и избиения журналистов он назвал "переборами" и "издержками", которые пришлось заплатить за то, чтобы спасти страну.





"Ты сказал про Окрестина, это изолятор временного содержания. Ты когда-нибудь видел, Антон, чтобы ОМОН нес службу в ИВС или пересыльных пунктах? Никогда!" - сказал Лукашенко, обращаясь к корреспонденту "Первого канала" Антону Верницкому.













Он подтвердил, что на улицах "работает ОМОН и внутренние войска", задача которых заключалась в том, чтобы стабилизировать обстановку. "Единственное, что мне не нравилось в этом, что лежачего бьют. И когда я увидел кадр, где, ну конечно, он [протестующий] где-то что-то натворил, конечно, он бежал от этого столкновения, и он получил. Я в открытую по-мужски сказал, что я это не приветствую", - заявил Лукашенко, добавив, что ОМОН "спас нас, как мы все сейчас видим, от блицкрига".





По словам Лукашенко, у протестующих 9 и 10 августа была задача "ринуться на правительственные здания и захватить их", и многие задержанные попали в изолятор уже с синяками, которые получили при задержании. "На Окрестина попало очень много, кого я называю "урки", по 12 раз судимые и прочее. И вот когда они пьяные и обкуренные, а их там было 60%, они ринулись на этих ребят [охранников на Окрестина], и конечно, они им ответили. Ну и естественно, кто-то там кого-то защищал, им перепало. Но не омоновцы, омоновцев на Окрестина не было", - заявил Лукашенко.





Он также усомнился в том, что задержанные получили настоящие травмы, пообещав показать кадры, на которых "некоторым девчонкам попы красили синей краской". "Ну да, у кого-то и спина была синяя. Но сегодня синяков уже нет. А 39 или 40 ребят, которые переломаны, и с позвоночником переломанным омоновцы, до сих пор лежат в госпитале", - сообщил Лукашенко, добавив, что поручил оказать поддержку каждому из них. "Я не могу осудить этих ребят, которые защитили не только страну, но и меня", - заключил он.





Главный редактор RT Маргарита Симоньян все же вернулась к разговору об Окрестина, указав, что в числе задержанных были журналисты, в том числе и ее канала, которых "били, не кормили, не поили". В ответ на это глава Беларуси предложил "перевернуть эту страницу" и вернуться к этому вопросу, "когда страсти улягутся". Задержания и избиения журналистов он назвал "переборами" и "издержками", которые пришлось заплатить за то, чтобы спасти страну и стабильность в ней.





3 сентября стало известно, что белорусские правозащитники направили в Комитет против пыток ООН обращение о проведении расследования по факту систематического применения пыток на территории республики. Расследование будет проводиться в интересах 47 пострадавших из числа задержанных во время акций протеста.





Сообщалось, что на протяжении нескольких дней, начиная с 9 августа, по всей стране сотрудники силовых структур Беларуси (как в ходе задержания, так и в период содержания задержанных) умышленно причиняли гражданам сильную боль, "а также физические и нравственные страдания, выразившиеся в причинении телесных повреждений различной степени тяжести и нанесении психологических травм".





Речь идет об "оскорблениях, избиениях дубинками, пытках, нанесении телесных повреждений (переломы, раны, обширные синяки, электрошок), распылении газа из баллончиков в закрытых помещениях с задержанными". Граждан "заставляли их часами стоять на коленях на асфальте, угрожали им применением оружия, сексуальным насилием, лишали их сна, гигиенических процедур, еды и воды, отказывались оказывать медицинскую помощь и передавать необходимые лекарства".





Кроме того, задержанные содержались в нечеловеческих условиях: в камерах, рассчитанных на 4-6 человек, одновременно размещалось до 40 человек, в том числе граждане с подтвержденным диагнозом COVID-19.





На пострадавших также оказывалось массированное психологическое давление: принуждение к исполнению государственного гимна Беларуси и выкрикивание лозунгов, требования признать превосходство действующей власти и правоохранительных органов, оскорбления на почве политических взглядов.





Многие потерпевшие впоследствии были доставлены в больницы для оказания помощи (некоторые в крайне тяжелом состоянии), большому количеству задержанных после освобождения потребовалась помощь психологов и психотерапевтов. В заявлении также утверждается, что задержанных пытали должностные лица и иные лица, выступавшие в официальном качестве, и их действия "очевидно были санкционированы действующей властью" Беларуси. Волонтерский проект Probono.by, который помогает задержанным, получил с начала протестов более 1,5 тысяч обращений, но Следственный комитет не возбудил ни одного уголовного дела в отношении сотрудников МВД и других структур, причастных к преступлениям против мирных граждан.



