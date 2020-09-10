







"Белорусский Хельсинкский Комитет обратился к Специальному докладчику ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов с сообщением о ситуации с адвокатами Максимом Знаком и Ильей Салеем", - говорится в сообщении Координационного совета, распространенном в среду.





Согласно своему мандату, спецдокладчик реагирует на полученную информацию о предполагаемых нарушениях, связанных с независимостью и беспристрастностью судей и с независимостью юридической профессии, направляя заинтересованным государствам письма с указанием предполагаемых нарушений и призывы к незамедлительным действиям, чтобы прояснить или довести до их сведения соответствующие случаи, отмечается в сообщении.





"В своем сообщении спецдокладчику Белорусский Хельсинкский комитет призвал предпринять незамедлительные действия в связи с задержанием адвокатов и направить правительству Белоруссии срочное сообщение о необходимости соблюдения основных принципов, касающихся роли юристов", - отметили в Координационном совете.





Максим Знак являлся адвокатом Виктора Бабарико, который баллотировался в президенты Беларуси на выборах, но не был зарегистрирован в качестве кандидата. Максим Знак также является членом президиума Координационного совета, который создан по инициативе бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской. Илья Салей - адвокат Марии Колесниковой, руководителя Штаба Виктора Бабарико, которая является членом президиума КС.





Оба адвоката задержаны.





"Белорусский Хельсинкский Комитет считает данные действия вмешательством в профессиональную деятельность адвокатов и подрывом их независимости по политическим мотивам", - отмечается в сообщении.