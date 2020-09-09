Народный артист Российской Федерации, кинорежиссер Павел Чухрай:





Стыдно и горько смотреть, как наша страна, наша власть, со всё большей решительностью поддерживает, изолгавшийся режим Лукашенко.

Омерзительно слышать ложь, которая звучит из российских государственных СМИ в отношении того, что на самом деле происходит в Беларуси.

Если бы было коллективное письмо научной и творческой интеллигенции, обращённое к нашей власти, с требованием прекратить поддерживать незаконный и кровавый режим Лукашенко, я бы такое письмо подписал.





Для справки:

Народный артист Российской Федерации, кинорежиссер Павел Чухрай снял не так много картин, но все они сразу же западают на зрителя. Потому что талантливо придуманы. Кинорежиссер освоил профессию оператора, проявил себя и как сценарист. Как правило, каждая картина отмечена фестивальной наградой. Характерно, что в его фильмах всегда удачно подобран актерский состав. Похоже, что это качество – семейное - так было и с картиной его отца - Георгия Чухрая «Баллада о солдате».





Павел Георгиевич дебютировал в 1977 году – кинокартина «Ты иногда вспоминай».

А в 2017 году фильмография режиссера пополнилась еще одним звездным проектом – драмой «Холодное танго».

Этим фильмом открывался XXVIII кинофестиваль «Кинотавр», который проходил в начале лета в Сочи. Режиссер удостоился специального приза фестиваля в номинации «За честь, достоинство и преданность кинематографу».



